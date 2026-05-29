Putin defiende la Unión Económica Eurasiática pese a la crisis con Armenia

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Astaná, 29 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió hoy la vigencia de la Unión Económica Eurasiática (UEE), que integra a Rusia y a otras cuatro antiguas repúblicas soviéticas, pese a la crisis con uno de sus miembros, Armenia, debido a su acercamiento a la Unión Europea (UE).

«Las valoraciones realizadas por los colegas, tanto las positivas como las críticas, demuestran claramente pese a todo que la UEE funciona y, a grandes rasgos, bien y continúa desarrollándose», dijo Putin durante la cumbre que se celebra en Astaná, capital kazaja.

Putin destacó que durante la reunión se adoptaron nuevas medidas para «la armonización de los reglamentos aduaneros de los países», lo que permite crear unas eficaces cadenas de suministro, reducir las importaciones e introducir nuevas tecnologías.

«Subrayó que para Rusia la profundización de los lazos con todos los países de la UEE es, sin duda, una prioridad. Tenemos intención de seguir contribuyendo por todos los medios al desarrollo de los procesos de integración en todo el espacio eurasiático», señaló.

Insistió en que «la integración eurasiática conlleva beneficios reales a cada miembro de nuestra unión, incrementa los ingresos de las empresas y mejora la calidad de vida y el bienestar de su población».

La cumbre está marcada por las tensiones entre Rusia y Armenia, contra la que Moscú ha introducido en las últimas semanas sanciones por sus planes de integrarse en un futuro en la UE, además de amenazarle con suspender los suministros de petróleo y gas.

Rusia, que advierte que el actual conflicto con Ucrania comenzó precisamente con los planes de Kiev de firmar un Acuerdo de Asociación con la UE en 2013, propuso abordar la crisis con Armenia durante la cumbre, aunque admitió que los estatutos de la UEE no contemplan la expulsión de ningún país.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se ausentó de la reunión debido a la proximidad de las elecciones legislativas del 7 de junio, pero el país caucásico sí estuvo representado en la capital kazaja.

«Hemos confirmado en varias ocasiones el compromiso de Armenia con la cooperación mutuamente beneficiosa en el marco de la UEE en interés de garantizar la estabilidad económica y un desarrollo sólido de nuestros países y de la región, en general», dijo Mger Grigorián, vice primer ministro armenio, durante la reunión.

Subrayó que Armenia «tiene intención de seguir participando de buena fe en el trabajo de la Unión sobre la base del respeto mutuo, la asociación entre iguales, teniendo en cuenta los intereses nacionales de todos los países miembros de la UEE».

Armenia se niega a abandonar dicha unión y a convocar, por el momento, el referéndum para elegir entre la UEE y la UE que le propuso Putin, que lo describió como un proceso de «divorcio civilizado» entre ambos países. EFE

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