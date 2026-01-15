Putin denuncia que decenas países en el mundo sufren por el desprecio de su soberanía

Moscú, 15 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, denunció este jueves que decenas de países en el mundo sufren el desprecio de su soberanía nacional en medio de la degradación de la situación internacional, al recibir las cartas credenciales de más de una treintena de embajadores.

«Decenas de países en todo el mundo sufren por el desprecio de sus derechos soberanos, por el caos y el desorden, ya que carecen de la fuerza y los recursos para defenderse», dijo Putin durante una ceremonia en el Palacio del Kremlin transmitida en directo por la televisión. EFE

(Foto) (Vídeo)