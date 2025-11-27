Putin descarta un cese de las hostilidades hasta que las tropas ucranianas no se retiren

Moscú, 27 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, descartó hoy un cese de las hostilidades en Ucrania hasta que las tropas ucranianas no se retiren de las cuatro regiones anexionadas por Rusia en 2022.

«(Si) las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. (Si) no se van, lograremos esto por la vía militar», dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.EFE

