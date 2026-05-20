Putin destaca ante Xi el «suministro energético fiable y estable» que provee Rusia a China

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Pekín, 20 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó este miércoles en Pekín ante su homólogo chino, Xi Jinping, el «suministro energético fiable y estable» que proporciona Rusia a China, durante la jornada central de la visita que realiza el jefe de Estado ruso al gigante asiático.

«La cooperación entre Rusia y China en el sector energético también se ha profundizado», indicó Putin, en un contexto de incertidumbre energética en China, que importa aproximadamente el 45 % de su gas y petróleo por el estrecho de Ormuz, bloqueado actualmente por Irán y Estados Unidos. EFE

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