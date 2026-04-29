Putin destaca oportunidades para reforzar la cooperación con Congo al recibir a su líder

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Moscú, 29 abr (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó este miércoles las oportunidades para reforzar la cooperación con Congo, al recibir al líder del país africano, Denis Sassou Nguesso, según informó el Kremlin.

«Tenemos buenas perspectivas para desarrollar nuestras relaciones en diversos ámbitos», dijo Putin.

En cuanto a la economía, la cooperación abarcará «la energía, la logística y la agricultura», precisó.

Según el jefe del Kremlin, las empresas rusas están interesadas en el mercado congoleño, principalmente porque la estabilidad política interna del país ofrece oportunidades de negocio.

«Confío en que su visita será un éxito y contribuirá al desarrollo de las relaciones entre nuestros países», dijo Putin a su homólogo, quien después de Moscú partirá a la segunda ciudad rusa, San Petersburgo.

El líder ruso subrayó que en el marco de la estancia del presidente congoleño se firmará un plan de acción conjunto para la cooperación económica en los próximos años.

El presidente congoleño, por su parte, dijo estar explorando nuevos proyectos que se pueden implementar en su país con el apoyo de Rusia.

«Las relaciones entre nuestros países, los lazos de solidaridad y cooperación en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad, la defensa y la economía, se están desarrollando durante muchas décadas», enfatizó.

En este sentido, confió en la firma de un nuevo acuerdo de cooperación con Rusia en septiembre en Brazzaville.EFE

mos/mgr

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