Putin destaca que ha recibido «ciertas señales» de que Ucrania quiere dialogar con Rusia

1 minuto

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy haber recibido «ciertas señales» de que Ucrania quiere dialogar con Rusia para poner fin a la guerra, pero aún no para cerrar la cuestión territorial.

«Vemos, sentimos y sabemos acerca de ciertas señales, lo que incluye a Kiev, sobre que ellos está dispuestos a entablar alguna clase de diálogo», dijo Putin al comienzo de su intervención ante la prensa y la ciudadanía en directo por televisión.EFE

