Putin destituye al jefe de la república de Daguestán, azotada por fuertes inundaciones

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Moscú, 30 abr (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este jueves la destitución del jefe de la república rusa de Daguestán, Serguéi Melikov, tras unas fuertes inundaciones que azotaron el territorio ruso a principios de mes.

«El mandato del actual jefe de la república, Serguéi Melikov, finaliza en septiembre. Ha logrado mucho y le estamos agradecidos por ello. Pero pasará a otro cargo, pues la vida sigue su curso», dijo el jefe del Kremlin en una reunión con representantes de Daguestán, transmitida en directo por la televisión rusa.

Los asistentes a la reunión propusieron a Fiodor Schukin, presidente del Tribunal Supremo de la república rusa, como sustituto de Melikov, y su candidatura fue apoyada por Putin.

Melikov dirigía Daguestán desde octubre de 2020.

Previamente, al comentar los rumores sobre su destitución, el funcionario aseguró que es «un soldado» al servicio del comandante en jefe de las fuerzas armadas y trabajará allá donde le mande el líder ruso.

Daguestán sufrió fuertes inundaciones a principios de abril, que provocaron seis víctimas mortales, miles de evacuados y dejaron sin hogar a numerosas personas.

Las redes sociales se llenaron de desgarradoras imágenes de las zonas afectadas por las riadas, que publicaban los lugareños en un intento de atraer más atención hacia la situación.

Posteriormente, la gestión del desastre natural fue criticada por celebridades como la popular bloguera Victoria Bonya, que mencionó los acontecimientos en Daguestán entre los cinco principales problemas que aquejan a Rusia en un mensaje de vídeo dirigido al presidente ruso. EFE

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