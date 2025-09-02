Putin dice a Xi que las relaciones ruso-chinas están en un «nivel sin precedentes»

afp_tickers

3 minutos

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el lunes a su par chino, Xi Jinping, que las relaciones entre los dos países están en un «nivel sin precedentes», al iniciar una reunión bilateral en Pekín.

Tras participar desde el domingo en una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) convocada por Xi, Putin asistirá el miércoles a un gran desfile militar en la capital china, junto a una serie de líderes mundiales, entre ellos el norcoreano Kim Jong Un.

«Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes», expresó Putin a Xi en declaraciones transmitidas en vivo.

En un guiño a la cooperación entre ambos países durante la guerra, añadió: «Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora».

Xi ha celebrado una serie de reuniones diplomáticas esta semana, con motivo de la cumbre de la OCS que se celebra en la ciudad portuaria de Tianjin (norte) para promover una gobernanza mundial alternativa.

China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PIB del planeta, como una alternativa a la OTAN.

El desfile militar del miércoles conmemora los 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y contará con la presencia de más de veinte dirigentes mundiales.

– Críticas a occidente –

Los líderes chino y ruso criticaron a los gobiernos occidentales durante la cumbre del lunes.

El gobernante chino arremetió duramente el «comportamiento intimidatorio» de algunos, en una referencia velada a Estados Unidos. Por su parte, Putin defendió la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que empezó hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos.

«Las relaciones entre China y Rusia han resistido la prueba de los cambios internacionales», dijo Xi a Putin este martes, y aseguró que Pekín está dispuesto a colaborar con Moscú para «promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable».

Moscú y Pekín declararon una «asociación sin límites» poco antes de que Putin ordenara la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la ampliación de los lazos militares y comerciales ha preocupado a Occidente.

China nunca ha condenado la guerra de Rusia ni ha pedido que retire sus tropas, y muchos de los aliados de Ucrania creen que Pekín ha prestado apoyo a Moscú.

China insiste en que es neutral, pide regularmente el fin de los combates y acusa a los países occidentales de prolongar el conflicto al armar a Ucrania.

Xi y Putin mantienen un contacto regular y el mes pasado sostuvieron una conversación telefónica en la que el líder chino dijo que le complacía ver que Moscú y Washington estaban mejorando sus relaciones.

En mayo, Xi visitó Moscú para asistir a las celebraciones del 9 de mayo en Rusia por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

bur-je/tc/mas/arm/pc