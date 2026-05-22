Putin dice que 6 personas murieron y 15 están desaparecidas tras ataque de Kiev en Lugansk

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Moscú, 22 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que seis personas murieron y 15 están desaparecidas tras el ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Moscú.

«Actualmente, sabemos de 6 muertos y 15 personas se encuentran desaparecidas», dijo el jefe del Kremlin durante una reunión televisada al tiempo que calificó el ataque de un atentado terrorista. EFE

mos/rcf