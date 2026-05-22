Putin dice que 6 personas murieron y 15 están desaparecidas tras ataque de Kiev en Lugansk

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Moscú, 22 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que seis personas murieron y 15 están desaparecidas tras el ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Moscú.

«Actualmente, sabemos sobre 6 muertos y 15 personas se encuentran desaparecidas», dijo el jefe del Kremlin durante una reunión televisada al tiempo que calificó el ataque de un atentado terrorista.

Se trata de la primera vez que las autoridades rusas dan la cifra de los muertos en el ataque, que también dejó una cuarentena de heridos.

Las fuerzas de Kiev golpearon la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobilsk «de noche, mientras los estudiantes dormían», dijo Putin, quien aseguró que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque.

El líder ruso aseguró que cerca de la residencia no había ninguna instalación militar.

«Nadie puede decir que intentaban alcanzar otro objetivo, pero los drones derribados alcanzaron el edificio (de la residencia)», afirmó.

Según las autoridades prorrusas de Lugansk, en el momento del ataque en la residencia se encontraban 86 jóvenes de entre 14 y 18 años.

Los socorristas continúan trabajando en el lugar del suceso para retirar los escombros y rescatar a los supervivientes.

El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó previamente a Kiev de escalar la situación y socavar los esfuerzos diplomáticos para la solución del conflicto. EFE

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