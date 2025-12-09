Putin dice que el Donbás es Rusia e insiste en que objetivos serán alcanzados militarmente

2 minutos

Moscú, 9 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, insistió este martes en que Rusia se propone alcanzar militarmente los objetivos que se marcó en Ucrania, incluida la conquista del Donbás, que consideró «territorio histórico ruso».

«Estamos intentando poner fin (al conflicto) y nos vemos obligados a hacerlo por la fuerza. Sin duda, llevaremos este problema a su lógico final, hasta que se alcancen los objetivos de la operación militar especial», dijo Putin en una reunión telemática con miembros del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin.

En cuanto al Donbás, principal objetivo de la ofensiva rusa en el vecino país, Putin afirmó que se trata de «territorio histórico» de Rusia.

«Ese territorio es importante, es nuestro territorio histórico, eso es exactamente así», aseveró.

La semana pasada el líder ruso dijo en una entrevista con medios indios que las tropas rusas «liberarán» el Donbás por la fuerza si los soldados ucranianos no se repliegan de ese territorio.

«Ahora todo ha llegado a un punto crítico y todo se reduce a una sola cosa: o liberamos los territorios mediante la acción militar, o las tropas ucranianas se retiran y abandonan el país», aseveró.

El repliegue de la región del Donbás, así como la renuncia ucraniana a ingresar en la OTAN, las garantías de seguridad y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores que buscan detener la guerra en Ucrania han podido consensuar.

En la última semana, las negociaciones han estado marcadas por las reuniones del enviado especial estadounidense Steve Witkoff con Putin en Moscú y con el negociador ucraniano Rustem Umérov en Miami, sin que por el momento se haya alcanzado un compromiso. EFE

mos/lar

(foto)(vídeo)