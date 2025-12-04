Putin dice que el negocio ruso de petróleo solo ha experimentado «un ajuste menor» en 2025

Nueva Delhi, 4 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves en una entrevista con el canal indio India Today que el volumen de negocios comercial de petróleo y productos derivados rusos solo ha experimentado «un ajuste menor» en los primeros nueve meses de 2025.

«Hay un cierto descenso en el volumen de negocios comercial general durante los primeros nueve meses de este año. Esto es solo un ajuste menor. En general, nuestro volumen de negocio comercial se sitúa prácticamente en el mismo nivel que antes», dijo el presidente ruso tras ser preguntado por si la India, el segundo mayor importador de petróleo ruso, ha reducido su consumo de crudo de Moscú por la presión occidental.

«No puedo darle cifras mensuales exactas (…) El petróleo ruso fluye sin problemas en la India», añadió Putin durante la entrevista, grabada en Moscú antes de la visita del mandatario de Rusia a Nueva Delhi que comenzó este jueves y continuará mañana.

El presidente ruso fue recibido por el primer ministro de la India, Narendra Modi, al descender de su avión, algo poco habitual para el mandatario indio.

Las refinerías indias, entre ellas Jamnagar -la más grande y productiva del mundo-, han permitido que el crudo ruso encuentre una salida estable hacia los mercados internacionales, entre ellos Europa y Oriente Medio, a través de la transformación en productos refinados legalmente en su territorio.

Según la consultora Vortexa, se anticipa una caída fuerte de las importaciones rusas de petróleo en diciembre. Un efecto en el mercado que tiene lugar tras entrar en vigor las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Además, en agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios con el argumento de que Nueva Delhi alimentaba, a través de la llamada «laguna de la refinería», una puerta trasera para que el petróleo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa.

En este sentido, Putin se ha referido en la entrevista de India Today a la adquisición de recursos energéticos rusos por parte de Nueva Delhi.

«Me gustaría señalar, y ya lo he mencionado públicamente una vez, los propios Estados Unidos todavía nos compran combustible nuclear (uranio) para sus propias plantas de energía nuclear» y «si Estados Unidos tiene derecho a comprar nuestro combustible, ¿por qué la India no debería tener el mismo privilegio? Esta cuestión merece un examen exhaustivo y estamos dispuestos a discutirla», añadió Putin. EFE

