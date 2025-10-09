Putin dice que Israel le comunicó que no está interesado en una confrontación con Irán

Moscú, 9 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este jueves que Israel le comunicó que no quiere una confrontación con Irán y que espera arreglar el conflicto.

«Seguimos manteniendo contactos de confianza con Israel y estamos recibiendo señales de los dirigentes israelíes pidiéndonos que transmitamos a nuestros amigos iraníes que Israel está comprometido con una resolución» del conflicto, aseguró Putin desde Dusambé, capital de Tayikistán, donde tiene lugar la Cumbre Rusia-Asia Central.

En este sentido, Putin recalcó que Israel «no está interesado en ningún tipo de confrontación».

«La situación en torno al programa nuclear iraní solo puede resolverse mediante la diplomacia y la negociación. No hay alternativa razonable», declaró Putin, quien aseguró que también mantiene un estrecho contacto con la Irán, que quiere «reanudar la cooperación constructiva con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)».

El mandatario ruso recordó que durante la visita del director de la OIEA, Rafael Grossi, abordaron detalladamente ese asunto.

Putin conversó esta semana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, yrecalcó el apoyo del Kremlin a una solución en torno al programa nuclear iraní.EFE

