Putin dice que la repuesta rusa a la militarización de Europa «no se hará esperar»

Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves que la respuesta rusa a la militarización de Europa, si esta realmente ocurre, no se hará esperar.

«Creo que nadie duda de que la respuesta de Rusia no se hará esperar», dijo Putin al intervenir en el Club de Debate Valdái que tiene lugar en el balneario de Sochi (mar Negro).

El jefe del Kremlin aseguró que Moscú sigue «de cerca la creciente militarización de Europa» para entender si se trata «solo de palabras» o de hechos concretos que conllevarán «contramedidas».

En este sentido, agregó, que «Alemania, por ejemplo, sostiene que el ejército alemán debe volver a ser el más poderoso en Europa».

«Pues bien, nosotros lo escuchamos atentamente y miramos qué se tiene en cuenta», precisó el líder ruso.

Putin se mostró convencido de que la respuesta rusa a las amenazas con las que se tope será «muy convincente». EFE

