Putin dice que necesitará hacer un «análisis exhaustivo» de los detalles del plan de Trump

Moscú, 21 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que el plan de paz de 28 puntos para Ucrania propuesto por su homólogo estadounidense, Donald Trump, requerirá un «análisis exhaustivo» por parte de Moscú.

«Como he dicho en repetidas ocasiones, estamos dispuestos a dialogar y a resolver los problemas pacíficamente. Esto requiere, por supuesto, un análisis exhaustivo de todos los detalles del plan propuesto por Estados Unidos. Estamos preparados para ello», dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.EFE

