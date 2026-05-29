Putin dice que origen del dron que impactó en edificio rumano no está claro y pide pruebas

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Astaná, 29 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que el origen del dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana, cerca de la frontera con Ucrania, no ha sido demostrado y pidió a Bucarest pruebas de que se trata de un aparato ruso.

«Nadie puede determinar el origen (del dron) hasta que se realice un examen de ese aparato», dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su viaje de tres días a Kazajistán para participar en una cumbre de la Unión Económica Eurasiática. EFE

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