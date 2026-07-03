Putin dice que Rusia ha tomado 133 localidades en Ucrania en medio año

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Moscú, 5 jul (EFE).- El Ejército ruso ha conquistado 133 localidades en Ucrania en lo que va de 2026, afirmó el viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Desde principios de este año, las tropas rusas han liberado 133 localidades y tomado el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio en Donbás y Novorossiya”, dijo el jefe del Kremlin durante una reunión con el mando militar.

Aseguró que Rusia mantiene la iniciativa estratégica en el frente.

En especial, mencionó la toma del bastión de Kostiantínivka, en el este de Ucrania, cuya conquista fue comunicada por las autoridades rusas este mismo viernes.

“La liberación de Kostiantínivka tiene una gran importancia estratégica. La ciudad, como todos sabemos, es un nudo de comunicaciones clave y un importante centro industrial en el Donbás”, declaró Putin.

Según él, la captura del bastión por la agrupación militar Sur “abre una ruta directa para el avance hacia Kramatorsk y Slaviansk, y otras zonas fortificadas del Donbás”.

“Esta es, sin duda, la clave para liberar todo el territorio de la república popular de Donetsk”, afirmó.

Además, Putin advirtió a Kiev contra la continuidad de los ataques contra la infraestructura rusa.

“Cuantos más ataques de este tipo realice el enemigo, mayor será la zona de seguridad que tendremos que establecer en el territorio adyacente”, declaró Putin.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov, anunció por su parte que en junio fueron capturados 29 localidades y 636 kilómetros cuadrados de territorio.

“Las tropas continúan llevando a cabo las tareas de liberación de la República Popular de Donetsk y las regiones de Zaporiyia y Jersón durante la operación militar especial. En junio, fueron liberados 29 localidades y 636 kilómetros cuadrados de territorio”, afirmó ante Putin.

Guerásimov agregó que el Ejército ruso continuará realizando las acciones necesarias para expandir su control en el Donbás, Jersón y Zaporiyia.EFE

mos/gpv