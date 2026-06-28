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Putin dice que Rusia prácticamente ha tomado Limán y avanza en dirección a Sloviansk

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Moscú, 28 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este domingo que las tropas rusas prácticamente han tomado la ciudad ucraniana de Limán y se acercan al bastión de Sloviansk, ambos en la región de Donetsk.

“Krasni Limán es uno de los mayores patios de maniobra de la antigua Unión Soviética y un centro logístico vital. Solo quedan 149 edificios por liberar de un total de 11.000″, declaró el mandatario en una entrevista con el presentador Pável Zarubin.EFE

mos/jlp

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