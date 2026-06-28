Putin dice que Rusia prácticamente ha tomado Limán y avanza en dirección a Sloviansk

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Moscú, 28 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este domingo que las tropas rusas prácticamente han tomado la ciudad ucraniana de Limán y se acercan al bastión de Sloviansk, ambos en la región de Donetsk.

“Krasni Limán es uno de los mayores patios de maniobra de la antigua Unión Soviética y un centro logístico vital. Solo quedan 149 edificios por liberar de un total de 11.000″, declaró el mandatario en una entrevista con el presentador Pável Zarubin.

Agregó que las fuerzas rusas avanzan “a buen ritmo” hacia Sloviansk y ya se encuentran a “unos ocho o nueve kilómetros de la urbe”.

Según el jefe del Kremlin, la ofensiva rusa “se desarrolla con éxito en 15 sectores” y el ejército del país “avanza en la dirección correcta cada día”.

Putin mencionó, en particular, la situación en la región de Sumi para asegurar que las tropas rusas se han acercado a la capital regional.

«La ciudad de Sumi está a unos 10,5 kilómetros», afirmó y agregó que la dirección de Rusia no tiene planes políticos para la urbe y la región y se guiará por “las propuestas del Ministerio de Defensa”.

Al ser preguntado sobre las declaraciones de políticos europeos que presumen de los éxitos de Ucrania en el campo de batalla y la recuperación de territorios, Putin dijo desconocer de qué territorios hablan en Europa.

“Surge entonces la pregunta: ¿dónde se encuentran y qué territorios son?”, preguntó.

Putin reveló que en el marco de las conversaciones sobre Ucrania se ha hecho la propuesta para limitar los combates a cuatro regiones – Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia – que Rusia anexionó en 2022.

A la vez, aseguró que esta iniciativa no es viable porque daría la posibilidad a las fuerzas armadas de Ucrania de sacar a su personal militar de otros sectores para enviarlo a las mencionadas regiones.EFE

mos/nvm