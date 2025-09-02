Putin dice que Rusia puede cooperar con EEUU y Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia

1 minuto

Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que Rusia está dispuesta a cooperar con Estados Unidos e incluso con Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas en la homónima región ucraniana anexionada por Moscú en septiembre de 2022.

«También podemos cooperar con nuestros socios estadounidenses en la central nuclear de Zaporiyia, En principio, también discutimos indirectamente estos temas con ellos. Lo mismo, por cierto, también aplica a la parte ucraniana», dijo Putin.

El jefe del Kremlin hizo esta afirmación al reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que también asiste a la celebración en Pekín del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, reunión cuyo comienzo fue transmitido en directo por la televisión rusa.

«Y si se dan las circunstancias favorables -lo hemos discutido con nuestros colegas estadounidenses- los tres (Rusia, EEUU y Ucrania) podríamos incluso trabajar en la central nuclear de Zaporiyia», añadió Putin.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y la novena del mundo, fue capturada por las tropas rusas una semana después de que Rusia comenzara la invasión de Ucrania. EFE

mos-jco/alf