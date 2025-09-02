The Swiss voice in the world since 1935

Putin dice que Rusia puede cooperar con EEUU y Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que Rusia está dispuesta a cooperar con Estados Unidos e incluso con Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas en la homónima región ucraniana anexionada por Moscú en septiembre de 2022.

«También podemos cooperar con nuestros socios estadounidenses en la central nuclear de Zaporiyia, En principio, también discutimos indirectamente estos temas con ellos. Lo mismo, por cierto, también aplica a la parte ucraniana», dijo Putin.

El jefe del Kremlin hizo esta afirmación al reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que también asiste a la celebración en Pekín del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, reunión cuyo comienzo fue transmitido en directo por la televisión rusa.

«Y si se dan las circunstancias favorables -lo hemos discutido con nuestros colegas estadounidenses- los tres (Rusia, EEUU y Ucrania) podríamos incluso trabajar en la central nuclear de Zaporiyia», añadió Putin.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y la novena del mundo, fue capturada por las tropas rusas una semana después de que Rusia comenzara la invasión de Ucrania. EFE

mos-jco/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR