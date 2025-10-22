Putin dirige ejercicios nucleares tras el aplazamiento de la cumbre con Trump

1 minuto

Moscú, 22 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, dirigió hoy desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares rusas, justo después del aplazamiento de la cumbre en Budapest con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Hoy tenemos ejercicios rutinarios, insisto, rutinarios, sobre el empleo de las fuerzas nucleares», dijo Putin en el vídeo colgado en el canal de Telegram del Kremlin.EFE

mos/lab

(foto)(vídeo)