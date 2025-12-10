Putin elogia el nivel de la cooperación militar con Indonesia al recibir a su presidente

Moscú, 10 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, elogió este miércoles el nivel de la cooperación militar con Indonesia al recibir en el Kremlin al líder del país asiático, Prabowo Subianto.

«Tradicionalmente mantenemos relaciones muy sólidas en el ámbito de la cooperación técnico-militar. Indonesia es nuestro socio tradicional en este ámbito», declaró el líder ruso.

Putin agregó que las relaciones entre los departamentos militares de ambos países «se están desarrollando».

«Especialistas indonesios se forman constantemente en nuestras universidades, incluidas las academias militares, y estamos dispuestos a ampliar esta cooperación», aseguró.

El jefe del Kremlin se congratuló también por el nivel de las relaciones humanitarias con Indonesia y el desarrollo de los lazos turísticos.

«Contribuyen a ello tanto los vuelos directos como las facilidades para obtener visados», aseguró.

A la vez, Putin reconoció que recientemente han caído las exportaciones del grano ruso a Indonesia y prometió abordar ese asunto durante sus negociaciones con Subianto.

«Creo que se han reducido ligeramente los suministros de trigo a su mercado. Ese también es un tema que abordaremos hoy», declaró ante su par indonesio.

Subianto, por su parte, agradeció a Putin por la cálida acogida y destacó la intensidad de los contactos bilaterales.

Se trata de la segunda visita del presidente indonesio a Rusia en lo que va de 2025. Anteriormente, Subianto asistió en calidad de invitado de honor al Foro Económico de San Petersburgo, que se celebró en junio pasado.EFE

