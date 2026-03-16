Putin envía su pésame a Etiopía por las inundaciones que causaron al menos 80 muertos

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Nairobi, 16 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, dio el pésame al Gobierno de Etiopía por los al menos 80 muertos causados por un deslizamiento de tierra y las inundaciones que afectaron al sur del país la pasada semana, informó este lunes la Embajada de Rusia en Adís Abeba.

En un comunicado, Putin envió sus «sinceras condolencias» al presidente y al primer ministro de Etiopía, Taye Atske Selassie y Abiy Ahmed Ali, respectivamente, por las «trágicas consecuencias» de esta catástrofe natural.

«Transmitan mis más sinceras condolencias y mi apoyo a las familias de las víctimas, así como mis deseos de una pronta recuperación a todos los afectados por el desastre natural», afirmó el mandatario ruso en la nota, publicada por la legación diplomática.

Unas 800 familias (4.527 personas) han sido desplazadas debido a los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales en la zona de Gamo, en el Estado Regional del Sur de Etiopía, donde el primer ministro etíope estuvo de visita el pasado sábado para apoyar a las víctimas.

El pasado viernes, Etiopía declaró tres días de duelo nacional por la tragedia.

Los deslizamientos de tierra e inundaciones son comunes en Etiopía durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt) entre junio y septiembre.

El sur de Etiopía ya fue escenario en julio de 2024 de catástrofes similares, cuando deslizamientos de tierra provocaron la muerte de 257 personas, según confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Etiopía y los otros países del Cuerno de África se han visto fuertemente golpeados en los últimos años por fenómenos climáticos extremos agravados por el cambio climático, como inundaciones o sequías, que han dejado miles de muertos en la región. EFE

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