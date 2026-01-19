The Swiss voice in the world since 1935

Putin es invitado por Trump para integrar la Junta de la Paz, según el Kremlin

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 19 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin.

«Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

