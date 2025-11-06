Putin expresa condolencias a Filipinas por víctimas del devastador tifón Kamaegi

2 minutos

Moscú, 6 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó hoy sus condolencias a su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., por las numerosas víctimas del tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, que se ha cobrado al menos 114 vidas en la nación asiática.

«Reciba mis profundas condolencias por las numerosas pérdidas humanas y los daños de gran escala provocados por el tifón que azotó las regiones centrales de vuestro país», indicó el mandatario ruso en un telegrama difundido por el Kremlin.

Putin señaló que «Rusia comparte el dolor de los familiares y allegados de los fallecidos y confía en que las consecuencias de este desastre natural sean superadas lo antes posible».

Al menos 114 personas murieron y 127 permanecen desaparecidas tras el paso por Filipinas del tifón Kalmaegi, indicó este jueves la Oficina de Defensa Civil.

La isla de Cebú, con 71 fallecidos, es la zona más afectada por Kalmaegi, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones.

Casi dos millones de personas en más de 360 localidades se han visto afectadas por este tifón, conocido en el país como Tino, de las cuales más de medio millón se encuentran desplazadas.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y terminar en noviembre o diciembre, y los científicos advierten que las tormentas se están volviendo más poderosas debido al cambio climático.

Kalmaegi abandonó este jueves las aguas territoriales de Filipinas y se desplaza sobre el mar de China Meridional rumbo a las provincias centrales de Vietnam, donde podría tocar tierra esta tarde.EFE

mos/cc