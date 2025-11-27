Putin expresa condolencias a Xi Jinping por fallecidos en el trágico incendio de Hong Kong

2 minutos

Moscú, 27 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó hoy sus condolencias a su homólogo chino, Xi Jinping, por las numerosas víctimas mortales tras el incendio que devastó siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong, el peor desastre de este tipo en las últimas tres décadas en esta ciudad.

«Estimado señor presidente, reciba mis profundas condolencias en relación con las trágicas consecuencias del incendio ocurrido en el distrito especial administrativo de Hong Kong», escribió el mandatario ruso en un telegrama publicado por el Kremlin.

Putin pidió a Xi «transmitir las palabras de compasión y apoyo a los familiares y allegados de los fallecidos, así como los deseos de un pronto restablecimiento a todos los heridos».

Según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencias chinos, las víctimas del fuego ascendieron a 75 fallecidos, 76 heridos (incluyendo a once bomberos) y al menos 279 desaparecidos.

El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas.

El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.

La catástrofe supera ampliamente el saldo del incendio del edificio comercial Garley, ocurrido en 1996 en Kowloon, que dejó 41 fallecidos y que hasta ahora era el peor siniestro de este tipo en tiempos de paz en Hong Kong. EFE

mos/fpa