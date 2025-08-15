Putin felicita a la India con motivo del Día de su Independencia

2 minutos

Moscú, 15 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó hoy a la presidenta y al primer ministro de la India, Draupadi Murmu y Nadendra Modi, respectivamente, en ocasión del Día de la Independencia, mensaje en el que destacó que el país asiático goza de un merecido prestigio internacional.

«La India ha alcanzado éxitos universalmente reconocidos en los ámbitos socioeconómico, científico-técnico y otros. Su país goza de una merecida autoridad a nivel mundial y participa activamente en la resolución de los problemas más importantes de la agenda internacional», señala la felicitación, publicada por el Kremlin.

Putin recalcó que Rusia altamente las «relaciones de asociación estratégica privilegiada con la India».

«Estoy convencido de mediante esfuerzos conjuntos también en adelante vamos a incrementar de formar integral la cooperación constructiva en diversos ámbitos», afirmó.

Según el mandatario ruso, esta cooperación responde plenamente a los intereses de los pueblos de ambos países, así como al «fortalecimiento de la seguridad y estabilidad a nivel regional y mundial».

La India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, adoptó una postura neutral y pragmática en la guerra de Ucrania, y pasó de importar menos del 2 % de su petróleo desde Rusia a más de un tercio, convirtiendo a Moscú en su principal proveedor, aprovechando los descuentos ofrecidos por el Kremlin.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, impuso un arancel adicional del 25 % a todas las importaciones procedentes de la India, como represalia por la compra de petróleo ruso por parte de ese país, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se elevó a 50 %.

«No les importa cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa», dijo Trump, expresando su descontento con las autoridades indias en su plataforma de Truth Social. EFE

