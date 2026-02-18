Putin felicita a los budistas por el Año Nuevo lunar según el calendario Tsagaan Sar

Moscú, 18 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó hoy a los budistas con ocasión del Año Nuevo según el calendario lunar mongol Tsagaan Sar con telegramas dirigidos al lama kalmuko, Mutul Ovyánov, y al pandito khambo de la mayor comunidad budista de Buriatia, Damba Badmaevich Ayushéev.

«Resulta gratificante ver cómo se preserva con esmero el rico patrimonio histórico, cultural y espiritual de muchas generaciones de antepasados, sus costumbres y tradiciones distintivas», indicó el mandatario en un telegrama a los budistas rusos publicado por el Kremlin.

Según Putin, «las organizaciones budistas participan activamente en la vida pública del país, implementando proyectos educativos y benéficos de gran prestigio, y contribuyen significativamente a la armonización de las relaciones interreligiosas e interétnicas, el fortalecimiento de los valores familiares y la educación de los jóvenes».

El presidente ruso aprovechó la ocasión para agradecer a los budistas el apoyo a los militares rusos que combaten en Ucrania, y su «sincero compromiso con la restauración de templos y monumentos arquitectónicos, así como con la construcción de nuevos monasterios y centros educativos», que calificó de «suma importancia».

El Año Nuevo lunar Tsagaan Sar, según el calendario mongol, es uno de los diversos calendarios lunares y en ocasiones coincide en el chino.

Durante varias décadas las autoridades comunistas trataron de desechar esta festividad, al igual que otras celebraciones religiosas.

Marca el final del invierno y el comienzo de la primavera, y en Rusia se celebra de modo especial en las regiones de Kalmukia, Buriatia y Tuvá.

Este año los festejos coinciden con otra fecha importante en Rusia, la Máslenitsa, fiesta ancestral que mezcla tradiciones paganas y cristianas dedicada a la primavera que precede al gran ayuno previo a la Pascua y se acompaña de bebida y comida, con los «blini» -tortitas o creps- como platillo principal. EFE

