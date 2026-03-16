Putin felicita a Tokáyev por el éxito de su referéndum para la nueva Constitución kazaja

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Moscú, 16 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó al líder kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev por el éxito del referéndum sobre la nueva Constitución de la república centroasiática.

«Reciba mis más sinceras felicitaciones por el exitoso referéndum sobre la nueva Constitución de la República de Kazajistán», reza el telegrama publicado en la web del Kremlin.

Putin espera que las reformas constitucionales en el país «contribuyan a fortalecer aún más las relaciones de alianza y la asociación estratégica integral» entre Rusia y Kazajistán.

«Los resultados de la votación nacional confirmaron plenamente el amplio apoyo a su política de fortalecimiento de las instituciones estatales y de garantía del desarrollo socioeconómico sostenible del país», señaló el mandatario ruso.

Un 87,15 % de los kazajos votó a favor de la reforma constitucional en un histórico referéndum celebrado el domingo, según informó hoy la Comisión Electoral Central (CEC) de la mayor república centroasiática.

Los analistas consideran que Tokáyev necesitaba una Constitución renovada en más del 80 % de sus artículos para romper con el pesado legado del padre de la patria, Nursultán Nazarbáyev, del que heredó el poder en 2019. EFE

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