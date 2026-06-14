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Putin felicita a Trump por su 80 cumpleaños y celebra posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Moscú, 14 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en ocasión de su 80 cumpleaños y celebró la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, durante una conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios.

Según informó en una rueda de prensa telefónica el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, la conversación, que tuvo una duración de 55 minutos, tuvo un carácter amistoso y «no solo intercambiaron cortesías» sino que también debatieron la situación internacional, los posibles contactos entre representantes de ambas partes y la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán. EFE

mos/lss

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