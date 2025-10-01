Putin felicita a Xi por el 76º aniversario de la fundación de la República Popular China

Moscú, 1 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a su homólogo chino, Xi Jinping, con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China, y destacó el «elevado nivel, sin precedentes,» en que se encuentran las relaciones entre Moscú y Pekín, en un mensaje publicado en la web del Kremlin.

«Las relaciones ruso-chinas se encuentran en un elevado nivel, sin precedentes, como lo confirmaron plenamente nuestras recientes y constructivas conversaciones en Tianjin y Pekín», señaló Putin en su mensaje a Xi, tras expresarle su «más sincera felicitación» por la efeméride.

Subrayó que el estado de las relaciones bilaterales «responde, sin duda, a los intereses fundamentales de los pueblos amigos de Rusia y China y es coherente con la construcción de un orden mundial multipolar justo y democrático».

El presidente ruso destacó, además, que China «continúa avanzando con firmeza por la senda del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico y consolida constantemente su posición en el escenario mundial, contribuyendo de manera significativa a la solución de los problemas más importantes de la agenda global».

«Le deseo sinceramente, querido amigo, buena salud, bienestar y éxito en sus actividades de gobierno y de partido, y felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos de la República Popular China», concluye el mensaje de Putin a Xi. EFE

