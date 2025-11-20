Putin felicita al patriarca Kiril, fiel aliado del Kremlin, por su 79 años

1 minuto

Moscú, 20 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó este jueves al patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa (IOR), Kiril, por su 79 cumpleaños, informó la Presidencia rusa.

«En su cumpleaños, le deseo buena salud para que pueda continuar este noble servicio a nuestra Patria con el mismo rigor, y, francamente, con la misma intensidad», dijo el jefe del Kremlin.

Putin aseguró que el jerarca religioso ha hecho mucho «por el mundo ortodoxo y el pueblo ruso».

También el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishústin, felicitó hoy a Kiril y destacó su papel en el desarrollo del diálogo entre la Iglesia y el Estado.

Las autoridades rusas han agradecido en numerosos ocasiones la labor de la Iglesia en aras de la concordia nacional antes y durante la campaña militar en Ucrania, que la IOR ha apoyado pese a la rebeldía de algunos sacerdotes descontentos con esa decisión.EFE

mos/jlp

(vídeo)