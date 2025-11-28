Putin firma ley que aumenta en más del doble impuestos por ingresos a agentes extranjeros

1 minuto

Moscú, 28 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy una enmienda a la ley tributaria rusa que eleva al 30 % los impuestos por ingresos a las personas declaradas agentes extranjeros, más del doble que al resto de los ciudadanos.

El correspondiente documento fue publicado este viernes en el portal de información oficial del Estado ruso.

La tasa de impuestos habitual para los rusos es del 13 % para ingresos que no superen los 2,4 millones de rublos (31.000 dólares) anuales, y del 15 % para los ingresos que superen esta cifra.

Las tasas de impuestos se incrementan progresivamente en dependencia de las ganancias hasta el 22 % para ingresos que superen los 50 millones de rublos (más de 645.000 dólares anuales).

La ley sobre agentes extranjeros, inicialmente aprobada en 2012, se ha recrudecido en los últimos doce años con imposiciones como el registro de este estatus o la obligación de incluir información sobre esta condición en todas las publicaciones.

Además, les prohíbe participar en elecciones y en las compras estatales, recibir ayudas estatales o incluso firmar contratos con las Fuerzas Armadas.

En la actualidad el Ministerio de Justicia ha incluido en la lista de agentes extranjeros a más 200 personas físicas y más de medio centenar de organizaciones. EFE

mos/fpa