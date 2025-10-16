Putin habló con Trump sobre los Tomahawk en víspera de reunión con Zelenski, según Kremlin

1 minuto

Moscú, 16 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, expuso hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la posición rusa sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania, que será transmitida por este al presidente ucraniano, Vloldímir Zelenski, durante su reunión de mañana, según informó el Kremlin.

«Trump mencionó que mañana se reunirá con Zelenski y añadió que durante su conversación, naturalmente tendrá en cuenta las consideraciones expuestas por el presidente de Rusia durante la conversación telefónica de hoy» respecto a los Tomahawk, afirmó en rueda de prensa Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa.EFE

mos/jlp