Putin habló con Trump sobre los Tomahawk en víspera de reunión con Zelenski, según Kremlin

2 minutos

Moscú, 16 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, expuso hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la posición rusa sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania, que será transmitida por este al presidente ucraniano, Vloldímir Zelenski, durante su reunión de mañana, según informó el Kremlin.

«Trump mencionó que mañana se reunirá con Zelenski y añadió que durante su conversación, naturalmente tendrá en cuenta las consideraciones expuestas por el presidente de Rusia durante la conversación telefónica de hoy» respecto a los Tomahawk, afirmó en rueda de prensa Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa.

Durante la conversación respecto a estos misiles, Putin «repitió que los Tomahawk no cambiarán la situación en el campo de batalla, pero dañarán considerablemente las relaciones en nuestros países, sin mencionar las perspectivas de una solución pacífica», sostuvo el asesor presidencial.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

Ushakov señaló además que el presidente ruso expuso a Trump su visión de la situación en el frente.

«En particular se destacó que en el marco de la operación militar especial las fuerzas rusas tienen la iniciativa estratégica a todo lo largo de la línea del frente», dijo.

Según el asesor del Kremlin, Putin denunció que Kiev por su parte «utiliza métodos terroristas, ataca objetivos civiles e instalaciones energéticas», ante lo cual Rusia se ve obligada a responder.

Añadió que el mandatario ruso apoyó la idea propuesta por su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre una cumbre en Budapest, capital de Hungría, país que ha insistido en la necesidad del diálogo entre Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

«Puedo decir que Trump fue el primero en mencionar a Budapest y nuestro presidente apoyó inmediatamente la idea de celebrar una posible cumbre en esta capital europea», declaró en rueda de prensa tras la conversación telefónica sostenida hoy entre ambos jefes de Estado.

Ushakov señaló que durante la conversación entre Putin y Trump, estos «debatieron la posibilidad de tener un nuevo encuentro personal. Se trata realmente de algo muy importante».

«Acordaron que los representante de los dos países comenzarán inmediatamente los preparativos de la cumbre», añadió. EFE

mos/fpa