Putin habla con Bin Salmán sobre la situación en Oriente Medio y la interacción en OPEP+

Moscú, 3 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, hablaron este martes por teléfono acerca de la situación en la región de Oriente Medio y la interacción entre ambos países en la alianza OPEP+.

“En vísperas del centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Arabia Saudí, que se cumple el 19 de febrero, se constató con satisfacción que las relaciones bilaterales alcanzaron un alto nivel, adquirieron un carácter verdaderamente multifacético y mutuamente beneficioso”, señaló el Kremlin en un comunicado.

Ambos mandatarios acordaron “seguir tomando medidas conjuntas para profundizar la cooperación en los ámbitos de la política, el comercio, la economía y el humanitario».

«También se discutió el trabajo conjunto en el formato de la OPEP+ para garantizar la estabilidad del mercado energético global, así como los problemas internacionales y regionales actuales», agrega el comunicado.

Ambos acordaron continuar los contactos personales.

La llamada telefónica entre Putin y Bin Salmán tiene lugar en un momento de grandes tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Bin Salmán habló hace unos días con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, al que aseguró que no permitirá que se use el espacio aéreo ni territorio de su país para una acción militar contra Irán.

Putin, por su parte, recibió en Moscú al secretario del Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica, Ali Larijani, sin que los detalles de ese encuentro trascendieran en la prensa. EFE

