Putin habla con el líder de Armenia para aclarar su acercamiento a la UE

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Moscú, 1 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este lunes por teléfono al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, para hablar del conflicto creado por las aspiraciones del país caucásico de integrarse en la Unión Europea (UE).

Según el Kremlin, Putin y Pashinián abordaron los resultados de la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE), organización encabezada por Rusia a la que Armenia pertenece desde 2015, celebrada el pasado viernes en Astaná, capital kazaja.

Precisamente, los otros cuatro países miembros de la UEE -Rusia, Kazajistán, Bielorrusia y Kirguistán- llamaron entonces a Ereván a convocar cuanto antes un referéndum y elegir a que unión quiere pertenecer.

El líder ruso también aprovechó la llamada para felicitar este lunes a Pashinián por su cumpleaños, a una semana de las elecciones parlamentarias del 7 de junio, en las que el segundo buscará la reelección.

Además, en el telegrama de felicitación Putin subrayó que Moscú está interesada en continuar desarrollando las relaciones con Armenia, recordando que éstas han sido «tradicionalmente amistosas».

Armenia se niega a elegir

Pese a las sanciones y amenazas de Rusia, Pashinián, que agradeció a su colega ruso su «tono amistoso», respondió en las redes sociales que Armenia se propone permanecer en la comunidad eurasiática «hasta que la elección entre la UE y la UEE sea inevitable».

«La decisión, naturalmente, debe adoptarla el pueblo de Armenia a través de un referéndum (…) Hasta que Armenia no se dirija oficialmente a la UE sobre el asunto del acceso y esté cerca de recibir el estatus de candidato, no es lógico celebrar un referéndum», afirmó.

Insistió en que aún no se dan las circunstancias para que el pueblo armenio elija entre ambas opciones, ya que se trataría de una «elección teórica».

«Consecuentemente, con tranquilidad, sin conflicto, sin nervios, seguimos trabajando en la UEE. Estoy seguro de que en ese terreno tenemos potencial», resaltó.

Putin advirtió el viernes a Armenia desde Astaná que el país caucásico sufrirá una caída del 14 % del PIB debido al encarecimiento del petróleo y el gas rusos, si abandona la UEE.

Los miembros de la UEE recordaron la ley sobre el ‘Comienzo del proceso de ingreso en la UE’ aprobada en 2025 por Pashinián y la declaración conjunta emitida por Ereván y Bruselas el pasado 5 de mayo tras su primera cumbre bilateral.

A su vez, durante la campaña electoral Moscú ha introducido sanciones económicas contra las importaciones de flores, verduras, vino, coñac, agua mineral y pescado -este último anuncio, este mismo lunes- del país caucásico, al que también han amenazado con suspender el suministro de hidrocarburos.

Mientras, tanto Bruselas como el presidente de EE.UU., Donald Trump, han apoyado públicamente la reelección de Pashinián, que se enfrentará este domingo a candidatos respaldados por Moscú. EFE

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