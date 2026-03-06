Putin habla con Pezeshkian que le agradece la solidaridad de Rusia con Irán

1 minuto

Moscú, 6 mar (EFE). – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, conversó este viernes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jameneí, y miembros de su familia, informó el Kremlin.

Según un comunicado de la Presidencia rusa, Pezeshkian, por su parte, agradeció a Putin la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní, que ”defiende la soberanía y la independencia” de su país.EFE

