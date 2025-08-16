Putin informa a la cúpula rusa sobre los resultados de la cumbre en Alaska
Moscú, 16 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo este sábado una reunión en el Kremlin con la cúpula de la Administración Presidencial, el Gobierno, la Duma y los representantes ministeriales para informar de los resultados de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.
«Tuvimos la oportunidad y la aprovechamos para hablar sobre el origen y las causas de esta crisis (guerra de Ucrania). Es precisamente la eliminación de los motivos iniciales sobre lo que debe construirse la solución», comunicó Putin ante los servidores públicos. EFE
mos/vh