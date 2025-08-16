Putin informa a la cúpula rusa sobre los resultados de la cumbre en Alaska

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 16 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo este sábado una reunión en el Kremlin con la cúpula de la Administración Presidencial, el Gobierno, la Duma (Parlamento) y los representantes ministeriales para informar de los resultados de la cumbre ruso-estadounidenses en Alaska.

«Tuvimos la oportunidad y la aprovechamos para hablar sobre el origen y las causas de esta crisis (guerra de Ucrania). Es precisamente la eliminación de los motivos iniciales sobre lo que debe construirse la solución», comunicó Putin ante los servidores públicos.

El mandatario ruso calificó la visita de «oportuna» y «muy útil», en la que abordaron casi todos los puntos pendientes, aunque principalmente trataron sobre la guerra de Ucrania.

«Respetamos la postura de la administración estadounidense, que ve la necesidad de un cese rápido de las hostilidades. A nosotros también nos gustaría esto, así como avanzar hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos», añadió, dando inicio a la reunión.

Putin regresó esta mañana de su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska, donde fue recibido con alfombra roja.

Los servidores públicos, medios y expertos rusos reaccionaron esta mañana optimistas a la cumbre entre Putin y Trump, que ven como un gran paso para la normalización de relaciones y una victoria diplomática de Rusia, que sale del aislamiento internacional, a pesar de no haber fraguado acuerdos.EFE

