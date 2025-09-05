Putin insiste en invitar a Zelenski a Moscú y le garantiza la seguridad «al 100 %»
Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, invitó hoy a su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que éste ya ha rechazado.
«Yo ya dije: ‘Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos con seguridad y totalmente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100 %'», dijo en el marco de su intervención en el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok.EFE
