Putin insiste en que Armenia decida cuanto antes si opta por buscar la adhesión a la UE

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Moscú, 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, insistió este jueves en que Armenia decida cuanto antes por medio de un referéndum si opta por la adhesión a la UE o por mantenerse en la Unión Económica Euroasiática (UEE), tras la negativa del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, a celebrar una consulta inmediata.

«Quisiéramos que nuestros colegas armenios se definieran lo antes posible en qué dirección van a avanzar», declaró durante una reunión con representantes de medios de prensa internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Señaló que «de ello depende la organización de los mercados, las formas de regulación internas de la UEE».

«Porque nosotros también, al igual que en la UE, discutimos todos los problemas, a veces de modo acalorado. Es importante cada coma de lo que conversamos», indicó.

Recordó que Armenia, que celebrará este fin de semana las elecciones parlamentaras en las que buscará la reelección el primer ministro, Nikol Pashinián, «aprobó una ley sobre el comienzo del proceso de adhesión a la UE».

«Esto es algo normal, nada del otro mundo, pero Armenia es miembro de la UEE. Y ambas asociaciones tienen diferentes normas, regulaciones técnicas, en las ramas de la agricultura, del transporte, de la logística, muchas cosas que no coinciden», sostuvo.

Indicó que quisiera «que en el futuro todas estas normas técnicas, logísticas y demás coincidieran».

También insistió en que «las zonas de libre comercio de la UEE y la UE son incompatibles. Por ello esto nos preocupó. Porque se trata de una ley y no de simples conversaciones».

Al comentar la reciente negativa de Pashinián a celebrar una consulta popular sobre un proceso que debía tomar años, señaló que el propio primer ministro armenio «dijo recientemente que consideraba necesario celebrar un referéndum al respecto».

«Nuestra única petición es que lo haga lo antes posible. Y nada más. No tenemos otras reclamaciones. Tenemos relaciones normales con Armenia, cualquiera que sea el camino que decida tomar», recalcó.

Recordó que Rusia fue la que aupó la solicitud de Armenia de ingreso a la UEE, «pese a que por varios parámetros del estado de su economía no se inscribía en esta asociación».

«Y ahora consideran que deben pensar en tomar otra dirección. No estamos en contra, por favor, pero les pedimos que se definan lo antes posible y jueguen con las cartas sobre la mesa. No veo ningún problema político grave. Hay problemas económicos y técnicos, pero esos los resolveremos», zanjó.

Durante las últimas semanas, Rusia interrumpió la importación de toda una serie de productos armenios y amenazado con cortar el suministro de petróleo y gas si continúa su acercamiento a la UE. EFE

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