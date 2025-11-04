Putin instituye Días de las naciones pequeñas y de las lenguas de los pueblos de Rusia

1 minuto

Moscú, 4 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, instituyó hoy la celebración del Día de las naciones pequeñas y del Día de las lenguas de Rusia con motivo del Día de la Unidad Popular, celebrado los 4 de noviembre en honor a la expulsión de las tropas de ocupación polacas de Moscú en 1612.

Los correspondientes decretos, que estipulan la celebración del Día de los pueblos pequeños cada 30 de abril y el Día de las lenguas de Rusia cada 8 de septiembre, fueron publicados en el portal de información legal del Estado ruso.

Según los decretos, esta iniciativa busca «conservar las costumbres, actividades, manualidades y cultura autóctonas tradicionales».

El Día de la Unidad Nacional, celebrado en honor a la victoria sobre la ocupación polaca que puso fin al llamado período tumultuoso, uno de los más oscuros pero más importantes de la historia rusa, que se extendió durante 15 años y concluyó con la ascensión al trono de la dinastía de los Románov, fue instituido en Rusia en 2005, cuando desplazó del calendario festivo al 7 de noviembre, día del aniversario de la Revolución Bolchevique de 1917.

Durante esta jornada está previsto que el mandatario ruso deposite una ofrenda floral ante el monumento a Kuzmá Minin y Dmitri Pozharsi, los líderes de las milicias rusas que expulsaron a los ocupantes polacos, entregue premios Estatales y presidenciales por el aporte a la unidad de Rusia.EFE

mos/alf