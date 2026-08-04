Putin introduce cambios en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia

Compartir

1 minuto

Moscú, 4 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, introdujo hoy cambios en el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia firmado en 2009, para adaptarlo a la alianza estratégica forjada entre ambos países desde el comienzo en 2022 de la guerra en Ucrania.

El documento, publicado por el portal de información legal del Estado ruso, busca simplificar el procedimiento conjunto de suministro de armamento entre ambas partes.

El Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar informó recientemente a la Duma o cámara de diputados que dicha cooperación se ha acelerado tanto a nivel de contenido como de volumen, lo que obligaba a actualizar el acuerdo.

Por ello, las enmiendas aprobadas por el líder ruso reducirán el plazo de entrega de componentes, piezas de repuesto y armamento de nueva generación, en general.

Rusia y Bielorrusia celebraron en mayo pasado sus primeras maniobras nucleares conjuntas con armamento táctico-estratégico en territorio bielorruso, país que limita con varios miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania).

Putin aprobó en su momento el despliegue en el país vecino de armamento nuclear táctico y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik como disuasión ante la amenaza que representa la Alianza Atlántica.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, al que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa de complicidad en la conocida como ‘operación militar especial’ rusa, ha negado en las últimas semanas que Minsk tenga intención de entrar en guerra con Ucrania. EFE

mos/pcc