Putin llama a combatir la criminalidad juvenil, cuyo número de delitos crece en el país

3 minutos

Moscú, 4 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este miércoles a combatir la criminalidad juvenil en el país, cuyo número de delitos ha aumentado considerablemente en Rusia, tanto por crímenes de sabotaje como por violencia en instituciones educativas contra alumnos y profesores.

«Llamo especialmente la atención sobre el aumento, por primera vez en mucho tiempo, de la delincuencia juvenil, según los resultados observados de 2025», señaló Putin en una reunión con el Ministerio del Interior ruso.

Además, el mandatario ruso subrayó la alta proporción de los delitos graves y especialmente graves, que ha superado el 40 %.

«La situación requiere una respuesta adecuada y rápida», añadió.

De este modo, enfatizó que los jóvenes a menudo son persuadidos para cometer los delitos «por parte del submundo criminal».

«Casi la mitad, el 45 %, de los adolescentes cometió actos ilícitos en grupo, y los delincuentes que explotan a menores para sus propios fines deben ser identificados y llevados ante la justicia con prontitud», comentó ante los órganos de seguridad, que han vinculado la mayor parte de estos crímenes con labores de sabotaje instigadas por la inteligencia de Ucrania.

En esta línea, Putin recordó las enmiendas hechas el año pasado al Código Penal, por las que «los instigadores organizadores de estos delitos (considerados como incitación al terrorismo), que empujan a los adolescentes a cometerlos, serán castigados ahora con hasta cadena perpetua».

Sin embargo, el presidente ruso no mencionó que también se redujo la edad penal de dichos crímenes, que ha bajado hasta los 14 años, por lo que las penas de prisión son muy superiores a la edad de los niños condenados.

Paralelamente, también preocupa al líder ruso el aumento de la criminalidad en las instituciones educativas nacionales.

«Los casos de comportamiento agresivo por parte de adolescentes en escuelas, universidades y lugares públicos son particularmente alarmantes», por lo que pidió a los órganos de seguridad «intensificar significativamente su enfoque en su prevención y el abordaje de estos delitos».

Por otro lado, Putin se jactó de la disminución total de los crímenes el año pasado «en todos los distritos federales y en 80 regiones de la Federación Rusa».

A mitad de febrero el Ministerio del Interior informó haber evitado 21 ataques contra centros educativos en poco más de un mes en 15 regiones del país, cuando en todo 2024 y 2025 evitaron 19 y 21 ataques, respectivamente.

Con la entrada del año aumentó llamativamente el número de ataques por parte de jóvenes y adolescentes contra alumnos y profesores en colegios, institutos y universidades.

El caso más mediático ocurrió poco antes de finales del año pasado, cuando un adolescente mató a un niño de 10 años por motivos raciales en pleno aumento del discurso xenófobo en Rusia, pero también en un contexto del crecimiento de este tipo de crímenes en gran parte del mundo. EFE

