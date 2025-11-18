Putin llama a fortalecer la posición de Rusia en el Ártico con el rompehielos Stalingrado

Moscú, 18 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy a seguir fortaleciendo las posiciones de Rusia en el Ártico, tarea que calificó de histórica, el presidir desde el Kremlin por videoconferencia la ceremonia de construcción del rompehielos atómico ‘Stalingrado’.

«Los desafíos a los que nos enfrentamos son, sin exagerar, históricos. Debemos fortalecer de manera constante la posición de Rusia en el Ártico, aprovechar plenamente el potencial logístico de nuestro país y garantizar el desarrollo de un prometedor corredor de transporte ártico desde San Petersburgo hasta Vladivostok», dijo el mandatario, según se pudo ver por televisión.

El país, dijo, «continuará, a pesar de todas las dificultades actuales, ampliando las capacidades de su flota de rompehielos, desarrollando la construcción naval nacional y creando avances científicos y tecnológicos revolucionarios».

«Rusia es hoy el único país del mundo capaz de producir en serie rompehielos nucleares potentes y fiables. Y, lo que es crucial, utilizando nuestras propias tecnologías nacionales», enfatizó Putin.

El ‘Stalingrado’ será el sexto de la serie de rompehielos atómicos del proyecto 22220, de 173,3 metros de eslora y 34 de manga, dotados de un reactor de nueva generación RITM-200 y capaces de superar hielos de tres metros de grosor.

Rusia es el único país del mundo que posee una flota de rompehielos nucleares, actualmente integrada por ocho navíos, a los que se suman 34 rompehielos diésel.

«El nuevo rompehielos ‘Stalingrado’ llevará con orgullo este nombre. En las duras condiciones del Ártico, abriendo camino entre el hielo, se convertirá en un símbolo más del talento, la fuerza y ​​la energía creativa de nuestro pueblo, de su capacidad para concebir y ejecutar los planes más audaces y para perseverar en los momentos más difíciles», subrayó. EFE

