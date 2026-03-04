Putin llama a Interior a reclutar a excombatientes en Ucrania para el cuerpo de policía

Moscú, 4 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este miércoles al Ministerio del Interior ruso a reclutar a más excombatientes en Ucrania para cubrir las vacantes del cuerpo de policía.

«Una de las opciones más importantes para reponer el personal (del Ministerio del Interior) es reclutar a veteranos de la Operación Militar Especial (guerra de Ucrania)», señaló Putin en una reunión con el Ministerio del Interior.

Según el mandatario ruso, los excombatientes cuentan con «experiencia en combate y fortaleza psicológica y física», con lo que «pueden fortalecer significativamente las filas» del órgano de seguridad estatal.

«Les solicito que recluten más activamente a estos candidatos para cubrir las vacantes existentes», añadió.

Al mismo tiempo, Putin prometió mejorar el sueldo de los trabajadores de Interior este mismo año.

«Puedo decir que se han tomado varias decisiones al respecto, y su implementación está garantizada a partir de este año. (…) Todos en esta sala comprenden de qué hablo. En primer lugar, sobre los niveles salariales», declaró el presidente.

Putin vinculó la escasez de personal, preocupación que han comunicado repetidamente los representantes de Interior, con los bajos sueldos de los empleados, especialmente el cuerpo de policía.

A mitad de febrero, el ministro de Interior, Vladímir Kolokóltsev se quejó públicamente ante la Duma o cámara baja del parlamento ruso por la baja financiación y falta de recursos del cuerpo de seguridad.

«En Moscú, los ingresos de un policía de base y un oficial autorizado de primer año no superan los 86.000 rublos, lo que equivale a la mitad del salario medio en la capital», denunció.

Según él, este hecho desincentiva a los jóvenes a optar por trabajar en el cuerpo de policía, una profesión con riesgo para la vida y con gran carga de trabajo.

Explicó que el número de renuncias el año pasado superó en un 40 % al de nuevas incorporaciones, por lo que el cuerpo está «por encima del límite de sus capacidades».

«El año pasado, el número de renuncias aumentó un 7 %, alcanzando las 80.000», mientras el número de vacantes asciende a 212.000, aseguró entonces. EFE

