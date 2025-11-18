Putin llama a países de la OCS, incluida China e India, a coordinar políticas energéticas

2 minutos

Moscú, 18 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy a los países que integran la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), entre los que figura China, India e Irán, a coordinar sus políticas energéticas.

«Esperamos una mayor coordinación entre los socios de la OCS en materia energética», dijo Putin al reunirse con los jefes de Gobierno de esta organización congregados en Moscú, intervención ofrecida por la televisión pública.

Putin añadió que Rusia hace «todo lo posible para garantizar un suministro fiable a los consumidores de los recursos energéticos, a pesar de los intentos externos de influir negativamente en la red de suministro».

«Nuestro país contribuye notablemente al mantenimiento de la estabilidad en los mercados energéticos mundiales», dijo, en alusión a las sanciones de Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas: Rosneft y Lukoil.

El líder ruso, que estimó en más de 400.000 millones de dólares los intercambios comerciales con los países miembros de la OCS en 2024, llamó a reforzar los esfuerzos para poner en marcha una red logística competitiva a lo largo de Eurasia.

«Nuestra organización contribuye al fortalecimiento de la paz y estabilidad en el espacio eurasiático (…) y la formación de una nueva y equilibrada arquitectura de seguridad», señaló.

Putin viajará a principios de diciembre a la India para garantizar que el país asiático siga comprando petroleo ruso, pese a los aranceles estadounidenses y las sanciones de Washington contra las petroleras rusas.

Según la prensa internacional, las compañías indias, chinas y turcas han reducido las importaciones de crudo ruso.

El precio del petróleo ruso Urals cayó la pasada semana hasta los 36,61 dólares, su punto más bajo en dos años y medio, lo que se suma al descenso de casi un 27 % de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos en octubre en comparación con el mismo mes de 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana su intención de apoyar un nuevo paquete de sanciones contra aquellos países que hagan negocios con Moscú.

Las sanciones llegan en un mal momento para la economía rusa, que creció solo un 0,6 % en el tercer trimestre del año. EFE

mos/jgb