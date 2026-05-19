Putin llega a China para reunirse con Xi pocos días después de Trump

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Pekín, 19 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó este martes a Pekín para iniciar su vigésimoquinta visita a China, menos de una semana después de la realizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Putin realizará una visita de Estado de dos días durante la que se reunirá el miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping, con una agenda centrada en la situación en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y posibles acuerdos en materia energética. EFE

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