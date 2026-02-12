Putin mantiene invitación al diálogo a Zelenski y los líderes europeos, según el Kremlin

Moscú, 12 feb (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene sobre la mesa la invitación al diálogo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los líderes europeos, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Sí, es una posición de Putin bien conocida por todos», sostuvo en su rueda de prensa telefónica diaria sobre la propuesta del jefe del Kremlin a Zelenski para reunirse en Moscú.

Añadió que la negativa del mandatario ucraniano, que insiste en que la cumbre tenga lugar en un tercer país, «no es algo nuevo».

«Zelenski lo ha declarado en varias ocasiones. Así que aquí no hay ninguna novedad», sostuvo.

Respecto a la disposición de los líderes europeos de dialogar con Rusia, señaló que «ni (el canciller de Alemania, Friedrich) Merz, ni (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron han hecho intentos de comunicarse con el Kremlin».

«Para ello no se necesita un esfuerzo demasiado especial. De existir el deseo y la necesidad solo basta con llamar al presidente Putin. El nunca se ha negado a contactos directos», dijo.

Recalcó que el mandatario ruso «siempre ha hablado de que los contactos son preferibles incluso en medio de divergencias muy graves, ya que estas solo pueden solucionarse por medio del diálogo».

«En Europa se han conformado dos bandos. Algunos hablan cada vez más de que pese a todo, hay que comenzar a conversar con los rusos. Esto es algo consonante con nuestro enfoque», aseveró.

Sin embargo, indicó que algunos «se aferran al enfoque anterior, totalmente miope, completamente irracional, de que es necesario romper todos los contactos y no reanudarlos en ningún caso. Esto es negligencia política, miopía política. Solo eso».

Respecto a la próxima ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, eludió confirmar una fecha concreta, pero señaló que «existe un entendimiento» de cuándo se realizará y aseguró que informará oportunamente a la prensa.

«Como ya habíamos dicho, esperamos que la próxima ronda se celebre pronto. Les orientaremos respecto al lugar», zanjó.

La última ronda tuvo lugar en Abu Dabi el 5 de febrero, después de dos días de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El diálogo propició el primer canje de prisioneros del año y el compromiso de una pronta reunión en el mismo marco de encuentro proporcionado por Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo, EE.UU. y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel que fue suspendido en otoño de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, y que es «esencial para lograr y mantener la paz», señaló en su cuenta de X el mediador estadounidense, Steve Witkoff, tras la cita en Abu Dabi.EFE

